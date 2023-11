Terza categoria. Punta Marina raggiunta nel finale. Che tonfo per Lugo

Spettacolo nel big match di giornata, nel girone A di Terza Categoria: la capolista Punta Marina viene stoppata 2-2 dall’Atlas Santo Stefano: un rigore di Treossi al 4’ di recupero regala il pari agli ospiti dopo il 2-1 degli adriatici a 9’ dal termine con Parroni. In attesa del risultato del posticipo di ieri sera, al secondo posto sale la Compagnia dell’Albero di mister Giacomo Marrone (foto) che batte 3-0 le Saline Romagna grazie ai gol di Vitone, Miani e Benvenuti, nonché il rigore parato da Mastrogiovanni, sul 2-0. Nel girone B, invece, cade a sorpresa la capolista Sporting Lugo, 1-4 in casa col Lectron, penultimo. Ora al primo posto c’è un terzetto con Prada, Brisighella e Pro Loco Reda. Risultati Terza Categoria, 10ª giornata. Girone A: C. Albero-S. Romagna 3-0, Coyotes-J. Cervia 0-1, E. Mattei-Bisanzio 4-0, Monti-Pol. Camerlona 1-0, P. Marina-Atlas 2-2. Ieri sera: P. Corsini-Mezzano. Riposa: Carpinello. Classifica: P. Marina 25; C. Albero 18; Atlas, Mezzano 16; Carpinello 15; Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 11; Cervia 10; Monti 9; Bisanzio 7; E. Mattei 5; S. Romagna 4. Girone B: Brisighella-Vatra 2-1, Lugo-Villanova 2-2, M. Bubano-Biancanigo 1-2, Prada-Marradese 1-0, P. L. Reda-Ulisse&Penelope 4-0, Sp. Lugo-Lectron 1-4. Riposa: Giovecca. Classifica: Brisighella, Prada, P. L. Reda 20; Sp. Lugo 19; Biancanigo 14; Lugo 13; Vatra, Ulisse&Penelope 11; Giovecca 10; Marradese, M. Bubano 8; Lectron 7; Villanova 3.

u.b.