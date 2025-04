Terza Categoria Ravenna: Lugo difende il primato, San Zaccaria sfida decisiva martedì

Rinviata a martedì la penultima giornata del girone A che si sarebbe dovuta disputare ieri, oggi scendono in campo le squadre del gruppo B. Il Lugo difende 2 punti di vantaggio dall’assalto della Giovanili Santerno, impegnata sul campo del Bisanzio. Il Lugo, invece, tra le mura amiche del "Muccinelli" se la vedrà col Villanova che deve far punti punti a tutti i costi per evitare di lasciare l’ottavo posto al Prada o al Vatra (in foto il bomber Perparim Lamkja, 19 gol in stagione) che si affrontano oggi, visto che nell’ultima giornata osserverà il suo turno di riposo. Tornando al girone A, martedì sera sarà il momento decisivo della stagione con la sfida tra San Zaccaria e Polisportiva Camerlona al "Soprani" (era stata fatta inversione di campo all’andata) ovvero prima contro seconda, staccata di sei punti ma con la capolista che deve ancora riposare. Programma Terza Categoria Ravenna (29ª giornata). Girone A (martedì, ore 20,30): Godo-Giovecca, Junior Cervia-Coyotes, Marradese-Stella Azzurra, Mordano Bubano-Atlas, San Zaccaria-Pol. Camerlona, Saline Romagna-Lido Adriano, Wild Bagnara-E. Mattei. Riposa: Lectron. Girone B (oggi, ore 16,30): Biancanigo-Sporting Castel Guelfo, Bisanzio-Giovanili Santerno, Lugo-Villanova, Prada-Vatra, Real Voltanese-Endas Monti, Sporting Lugo-Compagnia dell’Albero, Ulisse&Penelope-Conselice. Riposa: Porto Corsini.

u.b.