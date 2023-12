Terza categoria. Sabato da cuori forti in questa 9ª giornata. Belle lotte al vertice

Siamo giunti alla nona giornata nel campionato di Terza categoria... dove sarà un altro sabato per cuori forti. Nel girone B di Lucca poi si tornerà in campo anche subito mercoledì (6 dicembre) con il recupero integrale della 5ª giornata che saltò per l’alluvione un mese fa. Oggi però intanto la testa è alla 9ª con lo Sporting Forte dei Marmi secondo della classe che va a Sorbano Del Giudice contro la Calcistica Popolare Trebesto alle 15. Alle 14.30 ci sono Spianate-Retignano, Bargecchia-Veneri a “Le Colline“ e Stiava-Sant’Alessio al “Martellini“.

Nel girone unico apuano invece oggi alle 14.30 c’è Vallizeri-SalaVetitia Seravezza FC al “Tolaro“ di Coloretta. Mentre alle 16.30 tocca alla Montagna Seravezzina che al “Tognocchi“ di Minazzana ospita il Monti. Invece avrà il solito “monday-night“ lo Sporting Marina che nel posticipo del lunedì riceverà sul sintetico del “Pedonese“ la Gragnolese.