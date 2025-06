Terza categoria: sabato le finali. Sammartinese piega il Palombara. Novilara, grande exploit all’Arzilla

Nello scorso fine settimana sono state giocate le gare delle semifinali play-off del campionato di Terza categoria. Nel girone A la Sammartinese ha vinto con il risultato di 1-0 (rete di Antonioni) l’incontro con il Villa Palombara giocato sul campo di Montefelcino. Invece nel girone B il Novilara, sul campo di Santa Maria dell’Arzilla, ha superato con il risultato di 3-2 la formazione del Tre Ponti (per il Novilara hanno realizzato Ambrogiani, Bonanno e Tamburini, mentre per il Tre Ponti hanno segnato Giovagnoli e Urbinati). Pertanto sabato prossimo si disputeranno le due finali per decretare la promozione in Seconda Categoria.

I prossimi appuntamenti. Questi gli incontri in programma sabato 7 giugno alle ore 16,30: Pol Bottega-Sammartinese al campo sportivo parrocchiale Sanchioni di Vallefoglia e Real Metauro-Novilara al campo sportivo comunale Amati di Lucrezia. Inoltre si è giocata, sabato scorso, a Cagli anche la finale per l’assegnazione del platonico titolo provinciale tra le vincenti dei due gironi, la Cagliese e il Fano Calcio. L’incontro che, dopo i tempi regolamentari era terminato 1-1, è stato deciso dai calci di rigore che hanno premiato la squadra fanese per 4-2.

l. d.