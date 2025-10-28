Terza categoria. Sales sempre in testa a punteggio pieno

Sesta giornata. Nel Girone A mantiene la testa della classifica il VI Razzi, che in casa batte per 2-1 l’Atletico Impruneta. Al secondo posto l’Atletico Esperia, che espugna per 2-1 il campo dell’Avane. Nelle altre partite vittorie casalinghe per Calasanzio (2-1 sull’Afrorenze) e Quinto (3-2 sul Ponzano); successi in trasferta per Atletico Valdipesa (3-2 sul campo dell’Euro Calcio Firenze), Marcialla City (1-0 a Malmantile) e Sestoese (5-1 sul campo del Serravalle). Un solo pareggio: l’1-1 tra Vaglia e San Vincenzo a Torri.

Nel Girone B comanda a punteggio pieno la Sales, che in casa batte per 5-1 la Rontese. Tiene il passo l’Antellese, che sul proprio campo supera per 2-0 il San Paolino Caritas. Completano il quadro la vittoria casalinga delle Sieci (3-0 sulla Nova Vigor Misericordia); i successi in trasferta di Tosi (3-2 sul campo del Vicchio Sandro Vignini), Virtus Lilliano (5-0 a Santa Brigida) e Caldine (2-0 sul campo della San Salvi Sancat); i pareggi in Cavallina-Londa (2-2) e Club Sportivo Firenze-Scarperia (0-0).