Terza categoria: salgono a 14 i punti di vantaggio della capolista sul Sarripoli, al tappeto contro l’Hitachi Pistoia. Il San Felice non fa sconti, Valenzatico ko

Il San Felice primo della classe si è reso protagonista dell’ennesima prova di forza, andando a vincere per 2-0 (con gli acuti di Bartoletti e Milani) in casa del Valenzatico quarta forza del torneo. E complice la vittoria a sorpresa dell’Hitachi Pistoia sull’Arci Sarripoli (1-0, gol di Cassaro) la banda Borrelli ha adesso ben 14 punti di vantaggio proprio sul Sarripoli (che però ha una partita in più da giocare e potrebbe accorciare). Ecco gli highlights della ventiquattresima giornata del campionato di Terza categoria, conclusosi domenica scorsa. Detto delle prime due, risalgono le quotazioni del Bottegone adesso terzo: doppieta di Giaculli e Sporting Casini battuto a domicilio per 2-1. La zona playoff è completata dal Ramini, che grazie a Riccio e Biagioni ha espugnato il campo del Cerbaia ed agguantato il Valenzatico. Ma attenzione alla risalita dello Sporting Lazzereto, che sta confermando l’ottimo momento di forma evidenziato nelle scorse settimane: il 3-2 rifilato al Montale Pol.90 Antarese permette alla squadra cerretese di portarsi ad un passo dalle posizioni che portano agli spareggi per la Seconda Categoria.

Un discorso che può valere anche per il Capostrada Belvedere, a maggior ragione dopo il 3-0 interno imposto ai giovani del Prato Nord U21. Vannacci, D’Angelo e Bruschi hanno firmato la riscossa dell’Olmi nel 3-1, così come Russo (due volte) Fioriello e Canessa hanno fatto sì che il San Piero battesse per 4-1 la Ligacutiglianese. Chiusura con il girone B di Lucca: il Bioacqua ha consolidato la terza posizione con un poker allo Stiava (4-0).

Pareggio esterno per il Veneri, che ha fatto registrare un 2-2 con l’Atletico Castiglione. Il Real Borgo Pittini ed il Traversagna hanno perso in trasferta rispettivamente contro Bargecchia (3-0) e Galleno (4-1).

g. fio.