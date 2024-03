Terza categoria. San Quirico-Paganico, sfida al vertice

E’ la tanto attesa domenica fondamentale in Terza categoria con lo scontro diretto al vertice. Il Paganico, primo con 47 punti, oggi sarà in quel di San Quirico, secondo con 44 punti, per un match che potrebbe dare ai padroni di casa la possibilità dell’aggancio in vetta. Giallorossi che ci proveranno, visto come poi dovranno osservare il turno di riposo. Dietro spera in un risultato positivo la Virtus Amiata che ospita lo Scansano, dodicesimo in classifica. Il Ribolla invece oggi riposa e sui bianconeri potrebbe accorciare l’Alta Maremma, quinta a meno 4, anche se prima ci sarà da battere un Braccagni sempre battagliero. Il programma: Alta Maremma-Braccagni, Aurora Pitigliano-Batignano, Capalbio-Semproniano, Civitella-Atletico Grosseto, Orbetello Scalo-Sticciano, San Quirico-Paganico, Virtus Amiata-Scansano.