Terza categoria. Sandro Vignini-Cavallina, che duello

Undicesima giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A la capolista La Lanterna viene battuta dopo nove vittorie di fila: il Capraia si impone per 3-1 a Lastra a Signa. Vittoria in trasferta per il Bibe 1964, che espugna per 2-1 il campo del Firenze Nord. Pareggio per 3-3 tra San Lorenzo Campi Giovani e Sestoese, entrambe in corsa per la zona play-off.

Vincono in casa Carraia (1-0 sul Marcialla City) e San Michele Cattolica Virtus (2-1 sul San Vicenzo a Torri).

Nel Girone B la coppia mugellana di testa composta da Sandro Vignini Vicchio e Cavallina rimane appaiata al comando. I vicchiesi vengono bloccati in casa per 1-1 dal Carbonile, i barberinesi impattano per 1-1 a Londa. La Sales risale al terzo posto vincendo per 6-0 a Tosi.

Nelle altre partite successi casalinghi per Vaglia (3-1 al Torre a Monte), Sieci (2-1 alla Rontese), Atletico Figline (7-0 con l’Atletico Impruneta) e San Paolino Caritas (1-0 allo Scarperia). Pareggio per 2-2 tra San Salvi Sancat e Albereta ’72.