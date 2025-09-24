Terza categoria. Scatta il campionato, i primi risultati

Ha preso il via il campionato di Terza Categoria. Nel Girone A da segnalare le vittorie in trasferta della novità VI Razzi (2-0 a San Vincenzo a Torri) e dell’Atletico Impruneta (3-1 sul campo del Ponzano). Vincono al debutto in casa la novità Afrorenze (4-0 sull’Atletico Valdipesa), il Marcialla City (2-1 sull’Euro Calcio Firenze), la Sestoese (2-1 sull’Avane) e, nel posticipo del lunedì, l’Atletico Esperia (2-0 sul Serravalle). Terminano con un pareggio, in entrambi i casi per 2-2, le partite Vaglia-Quinto e Malmantile-Calasanzio. Nel Girone B esordiscono vincendo fuori casa il Club Sportivo Firenze (3-1 sul campo delle Sieci), la rinnovata Sales (3-2 sul campo del San Paolino Caritas), il Cavallina (2-0 sul campo delle Caldine) e il Santa Brigida, che si è imposto per 2-1 nel derby contro la Nova Vigor Misericordia giocato nel posticipo del lunedì sul campo neutro del "Bresci" di Rufina. Debuttano vincendo sul proprio campo la neonata Antellese (3-0 con il Vicchio Sandro Vignini) e il Londa (2-0 con il San Salvi Sancat). Parità in Tosi-Rontese (2-2) e Scarperia-Virtus Lilliano (1-1).