Terza categoria. Scatta la Coppa Faggi. Tutti gli incontri

Tutto pronto per la prima giornata di Coppa Faggi, che per le formazioni di Terza Categoria rappresenterà il debutto stagionale. Si giocherà nel dettaglio oggi pomeriggio e per la gran parte degli incontri il calcio d’inizio è previsto per le 15: da segnalare al Ciorniolo il match tra il Vernio retrocesso dalla Seconda (affidato a Lorenzo Scilla, che solamente pochi mesi fa ha festeggiato la salvezza con il Tavola in Seconda Categoria, ndr) e La Briglia in cerca di riscatto. Alla stessa ora a San Giorgio a Colonica, il Paperino San Giorgio di Betti affronta il Prato Nord U21 di Rauseo. A Seano, invece, la Polisportiva Bacchereto si misurerà con il BGV Soccer, mentre al Cironi andrà in scena Prato Sport – Las Vegas. Altre sfide inizieranno invece alle 15:30 e tra queste c’è il ritorno del Montepiano: gli uomini di coach Cavicchi riceveranno il San Giusto desideroso di riscatto dopo la retrocessione dalla Seconda Categoria. E a chiudere i giochi sarà la gara di Firenze: alle 19, il Carmignano di Pulidori sfiderà il Colonnata. Il campionato prenderà il via fra circa una settimana e sotto questo profilo la coppa rappresenterà per le contendenti un primo banco di prova su cui basarsi per farsi trovare pronte.