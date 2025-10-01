Terza categoria: scoppiettanta 4-4 fra Cerbaia e San Piero. Nella giornata di apertura il Bugiani Pool 84 cala il poker

Lo scorso weekend è andata in archivio il primo turno del campionato di Terza Categoria. E non sono mancate le sorprese, al pari dei risultati pirotecnici. Iniziando dal Bugiani Pool 84, che dopo la retrocessione dalla Seconda ha esordito con un roboante 4-0 esterno sullo Sporting Casini (tris di Pieraccioni e gol di Dimilta). Bene anche il Traversagna, con Soldani, Niccolai e Sarti che hanno confezionato il 3-0 interno contro il Montale Pol.90 Antares. Il Bottegone ha espugnato il campo del Granducato (0-2) ed il Valenzatico ha regolato tra le mura amiche il Capostrada Belvedere (con gol di Civoli ed Acoraro). Morosi e Shtjefni hanno permesso all’Hitachi di battere per 2-1 il Giovani Via Nova (nonostante l’acuto di Cappelli) e Bruschi ha griffato l’1-0 dell’Olmi sul Sarripoli.

Pareggio pirotecnico fra Cerbaia e San Piero, per un incontro conclusosi sul 4-4 (doppiette di Sabatini e e Tommasi da un lato, acuti di Giani, Muia, Lombardi e Landini dall’altro, ndr) che ha consentito alle contendenti di dividersi equamente la posta in palio. Si è aperta infine con un pareggio l’avventura del Real Montecatini, ormai unico rappresentante a livello di prima squadra della città termale: Alushi e Bechini hanno messo la firma nel 2-2 maturato nella tana dell’Atheltic Spazzavento, trascinato da Sauro e Riccio.

G. F.