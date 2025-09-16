Terza categoria. Secondo turno della Coppa Fringuelli

Secondo impegno per le squadre di Terza Categoria, nel primo turno della Coppa Fringuelli. Negli accoppiamenti con andata e ritorno si qualificano al secondo turno il Quinto, che in casa pareggia per 3-3 con la Sestoese; l’Antellese, che vince per 3-0 sul campo dell’Altetico Impruneta; il Londa, che in casa supera per 1-0 lo Scarperia; il Calasanzio, che vince in casa per 3-1 sul Giovani Fucecchio 2000; il Galleno, che vince per 3-1 sul proprio campo con il Gavena Giovani; il Ponte a Elsa, che si impone per 4-0 a Ponzano; il Malmantile, che vince ai rigori contro l’Avane (dopo essersi imposto in casa per 2-1), pareggiando lo stesso risultato dell’andata; e la Rontese, che perde per 3-2 alle Caldine (dopo aver vinto con lo stesso punteggio all’andata), e ha la meglio ai rigori.

Nei triangolari 0-0 tra Peretola e San Paolino Caritas, e cinque vittorie in trasferta per Vaglia (5-2 sul campo dell’Afrorenze); Nova Vigor Misericordia (2-1 alle Sieci); Santa Brigida (1-0 sul campo della Sales); Serravalle (2-1 sul campo del Marcialla City); e Lacalenzanese (1-0 sul campo dell’Eurocalcio Firenze).