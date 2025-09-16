Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Terza categoria. Secondo turno della Coppa Fringuelli

Terza categoria. Secondo turno della Coppa Fringuelli

Secondo impegno per le squadre di Terza Categoria, nel primo turno della Coppa Fringuelli. Negli accoppiamenti con andata e ritorno...

di CRISTIANO PUCCETTI
16 settembre 2025
XWhatsAppPrint

Secondo impegno per le squadre di Terza Categoria, nel primo turno della Coppa Fringuelli. Negli accoppiamenti con andata e ritorno si qualificano al secondo turno il Quinto, che in casa pareggia per 3-3 con la Sestoese; l’Antellese, che vince per 3-0 sul campo dell’Altetico Impruneta; il Londa, che in casa supera per 1-0 lo Scarperia; il Calasanzio, che vince in casa per 3-1 sul Giovani Fucecchio 2000; il Galleno, che vince per 3-1 sul proprio campo con il Gavena Giovani; il Ponte a Elsa, che si impone per 4-0 a Ponzano; il Malmantile, che vince ai rigori contro l’Avane (dopo essersi imposto in casa per 2-1), pareggiando lo stesso risultato dell’andata; e la Rontese, che perde per 3-2 alle Caldine (dopo aver vinto con lo stesso punteggio all’andata), e ha la meglio ai rigori.

Nei triangolari 0-0 tra Peretola e San Paolino Caritas, e cinque vittorie in trasferta per Vaglia (5-2 sul campo dell’Afrorenze); Nova Vigor Misericordia (2-1 alle Sieci); Santa Brigida (1-0 sul campo della Sales); Serravalle (2-1 sul campo del Marcialla City); e Lacalenzanese (1-0 sul campo dell’Eurocalcio Firenze).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su