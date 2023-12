Terza categoria. Seravezza FC vince l’anticipo del giovedì. C’è Retignano-Stiava

Senza soluzione di continuità la Terza categoria... che ormai si spalma su tanti giorni della settimana. Stavolta nel girone unico di Massa Carrara si è iniziato a giocare la giornata addirittura di giovedì sera con lo (stra)anticipo al “Buon Riposo“ fra il SalaVetitia Seravezza FC e lo Spartak Apuane. La calda tifoseria ospite ha colorato di biancorosso lo stadio di Pozzi ma la partita sul campo l’hanno vinta i verdazzurri versiliesi 1-0 con il gol decisivo di Gianluca Tedeschi. Oggi gioca la Montagna Seravezzina a Marina di Massa mentre riposa lo Sporting Marina.

Siamo alla 10ª giornata anche nel girone B di Lucca dove, dopo il turno infrasettimanale di recupero di mercoledì sera, si torna in campo in questo sabato dove spicca come piatto forte il derby Retignano-Stiava al “Macchiarini-Ricci“. In casa in via Versilia lo Sporting Forte dei Marmi contro l’Aquila Sant’Anna. Mentre il Bargecchia è di scena a Sant’Alessio.