Terza categoria. Serra, altra vittoria. PolBottega e Cagliese duello "infinito»

Girone A: Borgo Pace-Pol. Bottega 1-3; Cesane-Sammartinese 0-0; Furlo-San Silvestro 1-0; Gallo Football-Schieti 1-0; Pieve di Cagna-Valfoglia 3-1; Torre-Piobbico 90 1-2; Villa Palombara-Cagliese 0-1; riposa: Ac. Montecchio.

Classifica: Pol Bottega 42; Cagliese 41; Furlo 36; Villa Palombara 35; Schieti 27; Sammartinese, Piobbico 90, Pieve di Cagna 26; Gallo Football 22 ( - 3); Cesane 20; San Silvestro 18; Torre 17; Borgo Pace 16; Academy Montecchio 12; Valfoglia 1.

Prossimo turno: Ac. Montecchio-Cesane; Cagliese-Torre; Piobbico 90-Pieve di Cagna; Sammartinese-Furlo; San Silvestro-Villa Palombara; Schieti-Borgo Pace; Valfoglia-Gallo Football; riposa: Pol. Bottega.

Girone B: Babbucce-Real Metauro 2-0; Casa 33-Novilara 2-2; Mar. Mondolfo-Nuova Bedosti 2-0; Marottese Arc.-Corinaldo 0-10; Real Casebruciate-Tre Ponti 3-1; Real Porto Senigallia-O.J. Falconara 1-2; Real Vallone-Fano Calcio 0-3; riposa: Castelvecchio

Classifica: Fano Calcio 51; Real Metauro 39; Novilara 35; Tre Ponti 32; Real Case Bruciate 31; Real Porto Senigallia 29; Babbucce 27; Real Vallone 24; O. J. Falconara 22; Virtus Castelvecchio, Maroso Mondolfo 13; Casa 33 11; Nuova Bedosti 4; Marottese Arcobaleno 3.

Prossimo turno: Castelvecchio-Babbucce; Fano Calcio-Real Porto Senigallia; Novilara- Real Vallone; Nuova Bedosti-Marottese Arc.; O.J. Falconara-Real Casebruciate; Real Metauro-Casa 33; Tre Ponti-Maroso Mondolfo; riposa: Corinaldo.

Girone C. Il Serra Volante di Serra Sant’Abbondio ha vinto per 1-0 con Atletico 2008 ed è ancora ultima in classifica. Prossimo turno: Spes Jesi-Serra.

l. d.