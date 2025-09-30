Terza categoria. Sestoese e VI Razzi a punteggio pieno

Seconda giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A, dopo i primi 180’, due squadre a punteggio pieno. Si tratta della Sestoese, che ha vinto per 3-0 sul campo dell’Atletico Impruneta, e del VI Razzi, che si è imposto per 2-0 in casa con il Marcialla City. Nelle altre partite vittorie casalinghe per Atletico Valdipesa (7-1 sul Ponzano) e Avane (2-1 sul Malmantile); successo in trasferta per il San Vincenzo a Torri (2-0 sul campo del Serravalle). Finiscono in parità Calasanzio-Vaglia (3-3), Euro Calcio Firenze-Afrorenze (0-0) e Quinto-Atletico Esperia (2-2).

Nel Girone B sono quattro le squadre in vetta. La Sales ha vinto in casa per 8-1 con il Tosi; l’Antellese si è imposta per 5-2 sul campo del Cavallina; il Santa Brigida ha superato in casa per 5-1 il San Paolino Caritas; il Londa ha espugnato per 2-0 il campo del Club Sportivo Firenze. Per il resto, vittoria interna per la San Salvi Sancat (4-1 sulla Nova Vigor Misericordia); successi esterni per Sieci (2-1 sul campo del Vicchio Sandro Vignini) e Scarperia (1-0 sul campo della Rontese). L’unico pareggio è lo 0-0 tra Virtus Lilliano e Caldine.