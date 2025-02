Terza Categoria Si gioca anche a San Valentino

Sarà un San Valentino in campo per quattro formazioni del circondario impegnate nel campionato di Terza Categoria, che stasera vedrà andare in scena le prime sfide di un nuovo fine settimana di avvincenti partite. Partiamo dal girone B di Pisa dove la capolista Calasanzio sarà di scena alle 21 a Perignano. Sfida non semplice per i ragazzi di mister Biondo dato che i pisani sono quinti con soli sei punti di ritardo. I gialloblù empolesi hanno però una gara in meno, che recupereranno mercoledì prossimo alle 21 a Pagnana. Il Casenuove Gambassi, secondo a meno uno, ospita invece alla stessa ora l’Atletico Le Melorie, incontro sulla carta decisamente più abbordabile visto che gli ospiti sono quartultimo.

Per quanto riguarda il raggruppamento A di Firenze, invece, trasferta insidiosa per il Marcialla City, atteso alle 21.15 a Cerbaia dall’Atletico Valdipesa. Le due compagini sono infatti separate da appena due punti in classifica a favore dei padroni di casa. Alle 21 a Peretola avversario da non sottovalutare anche per il Capraia che deve vincere per continuare a mettere pressione alla capolista San Polo, che domenica alle 15 riceverà il Cortenuova, penultimo con 12 punti. Giornata di riposo nel medesimo girone per il Serravalle. Tornando al girone di Pisa domani alle 17.45 il Ponzano ospita il Monteserra con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria che manca ormai dallo scorso 21 dicembre. Derby infine martedì prossimo 18 febbraio nel posticipo delle 21 al Galli di Fucecchio tra i locali del Giovani 2000 e il Ponte a Elsa. Gli ospiti, che devono anche recuperare una gara, inseguono la promozione diretta ma i bianconeri, seppur staccati di 18 punti domenica scorsa hanno saputo frenare una corazzata come il Santa Maria a Monte. Nel girone pistoiese poi il Lazzeretto sarà di scena ad Agliana contro l’Olmi per dare continuità alla goleada di sabato scorso e mantenersi agganciato alla zona play-off. Tuttavia sarà un vero e proprio scontro diretto con i pistoiesi che precedono di una lunghezza la squadra di Peruzzi. Nel girone B di Lucca, invece, trasferta proibitiva per il Galleno sul campo della capolista Vorno. I padroni di casa hanno infatti vinto otto delle nove gare interne disputate segnando oltre due gol di media a partita. Il Galleno ha ben 36 punti in meno, ma l’unica vittoria centrata fin qui l’ha ottenuta proprio in trasferta.

Simone Cioni