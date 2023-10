Terza categoria: si gioca domani. Coppa Faggi, ecco il programma. In notturna San Giusto-Viaccia

Il campionato di Terza Categoria sta proseguendo a pieno ritmo e il prossimo fine settimana prenderà il via la settima giornata. Prima però, alcune squadre dovranno già tornare in campo, perché domani si disputerà l’ultimo turno della prima fase di Coppa Faggi.Alle 14.30 a Poggio alla Malva la Polisportiva Naldi riceverà la visita de La Briglia Vaiano. I vaianesi non stanno vivendo un momento brillante, ma restano sulla carta una delle migliori formazioni del torneo e con un pareggio staccherebbero il pass per il turno successivo (in virtù della miglior differenza-reti). Alla stessa ora, il Carmignano attenderà il Colonnata. Alle 15, a Vaiano, è invece previsto il fischio d’inizio di Valbisenzio – Tobbiana: a partire con i favori del pronostico sono i vaianesi di mister Imbriano, anche perché si qualificherebbero anche con un pari. Alle 16, ecco Grignano – BGV Soccer. Più equilibrato infine il confronto che alle 21 vedrà impegnate al Cambi San Giusto e La Libertà Viaccia: chi vince, vola direttamente alle semifinali.