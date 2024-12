Terza categoria, squalificato l’attaccante. Il Fano perde Ricci

Con il prossimo week end il campionato di Terza Categoria, girone B, chiude l’anno solare disputando con l’undicesima giornata di andata. Per il Fano Calcio l’ultima gara prima della sospensione per le festività natalizie coincide con un inaspettato quanto inusuale "derby" con il Tre Ponti, società che è riconducibile alla omonima frazione di Fano e alla vicina Cooperativa Tre Ponti. Giocando fuori casa la gara sarà quindi disputata sabato prossimo sul campo sportivo di Bellocchi, dove abitualmente gioca il Tre Ponti, per quella che può definirsi la trasferta… più corta di tutto questo inusitato campionato da parte di un Fano Calcio che si spera possa emigrare quanto prima verso altri lidi.

Spendolini ha programmato per oggi e domani due sedute di allenamento per preparare al meglio la partita. Il tecnico fanese potrà contare sul pieno recupero di Patrignani e soprattutto di Niang. Il centrocampista senegalese è rientrato sabato scorso in campo giocando una ventina di minuti contro la Nuova Bedosti e dunque dovrebbe aver superato tutti i suoi problemi fisici. Chi invece rimane ancora fermo ai box è il fantasista Palazzi, il cui problema al ginocchio sembra non risolto, anche se il ragazzo in settimana ha provato a correre senza accusare dolore. Appiedato anche il centravanti Ricci, arrivato la settimana scorsa al Fano. L’ultimo acquisto sul mercato era stato mandato in campo nel secondo tempo contro la Bedosti, riuscendo pure a segnare su calcio di rigore (foto), ma ha riportato uno strappo per cui dovrà restare a riposo per una settimana.

s. c.