Terza categoria: stasera semifinale di Coppa per la Montagna. Il SalaVetitia perde 5-0. Vincono Stiava e Forte

In Terza categoria stasera alle 20.45 è tempo di Coppa provinciale con le semifinali (in gara secca) Aquila Sant’Anna-Montagna Seravezzina (si gioca al Campo Henderson) e Pontecosi-Lammari (a San Romano Garfagnana). L’unica versiliese rimasta in gioco è la Montagna che proverà ad andare in finale. Le 4 semifinaliste in campionato sono tutte a metà classifica e quindi la strada della Coppa è l’unica via per salire in Seconda.

In campionato, nel girone B di Lucca, continua il testa a testa in vetta fra Vorno e Sant’Alessio. Il Lido di Camaiore sabato ha perso 2-1 in rimonta col BioAcqua Le Case: al “Benelli“ l’aveva sbloccata su punizione lo specialista Marzio Luisotti (per lui 17° sigillo che lo conferma capocannoniere al pari di Fabio Giusti del Villa Basilica... anche se sta arrivando di prepotenza Manuel Pera del Vorno coi suoi già 15 gol in 12 presenze). Nei posticipi del lunedì sera perde il Bargecchia 4-1 in rimonta a “Le Colline“ contro la seconda della classe Sant’Alessio (ai collinari non basta la rete del difensore viareggino Andrea Matrone) mentre vince lo Stiava che espugna 2-1 Marginone grazie ai gol di Abdel Zghibri su rigore e di Marco Barsotti di testa. Gli altri risultati del 18° turno: Traversagna-Vorno 0-3; Galleno-Lammari 0-1; Spianate-Veneri 1-3; Villa Basilica-Borgo Pittini 1-2.

Nel girone unico di Massa Carrara invece la 18ª giornata si era aperto col botto venerdì sera quando nell’anticipo la capolista SalaVetitia Seravezza veniva sconfitta 5-0 a domicilio al “Buon Riposo“ nello scontro diretto al vertice col Monti, finendo anche in 10 per l’espulsione di Gianluca Tedeschi. I verdazzurri sono stati agganciati in vetta proprio dal Monti. A -4 c’è lo Sporting Forte dei Marmi che nel monday-night ha fatto suo 2-1 il derby con lo Sporting Marina segnando con Lorenzo Balduini e Jacopo Salini. Perdono 2-1 il Retignano con lo Spartak Apuane (gol stazzemese di Raffaele Intaschi) e la Montagna con la Gragnolese (rete seravezzina di Federico Tarabella). Gli altri risultati: Cinquale-Fosdinovo 5-2; D.B.Fossone-Attuoni 2-1; San Marco Luni-Podenzana 7-3.