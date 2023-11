Terza Categoria. Super Ciulli, il Capraia strapazza la capolista

A quattro giorni di distanza dall’eliminazione in Coppa Provinciale il Capraia si prende la propria rivincita ai danni de La Lanterna. Sempre a Lastra a Signa, infatti, i gialloblù di mister Costoli stavolta si impongono per 3-1 infliggendo la prima sconfitta stagionale ai padroni di casa, ancora primi nel girone A della Terza Categoria fiorentina ma non più a punteggio pieno. Mattatore della serata con una strepitosa tripletta Niccolò Ciulli, che porta a 9 reti il bottino personale (è vice capocannoniere del girone). Con questa vittoria il Capraia accorcia dalla vetta, ora distante 6 punti, e scavalca la Sestoese al quarto posto in piena zona play-off. In quest’ottica assume ancor più valore il recupero in programma stasera alle 20.30 a Campi Bisenzio contro il San Lorenzo, sesto in graduatoria a meno 4 dai capraini.

Nello stesso raggruppamento rocambolesco 4-4 casalingo per lo Sporting Lazzeretto contro il Quinto, penultimo in classifica. Per i cerretesi, ottavi a quota 14, sono andati a segno Governi, Morelli, Catalin e Perri. Niente da fare invece per il Marcialla City, superato 1-0 sul campo del Carraia, e per il Serravalle, piegato 2-1 a Monterappoli dal Calenzano. Gli empolesi colpiscono un palo e una traversa nel primo tempo, passano in vantaggio in avvio di ripresa col solito Cissè (sesto centro stagionale) e poi concedono due ingenui rigori per la rimonta ospite. Nel girone B di Pisa continua a sognare il Ponte a Elsa: un guizzo di Sindoni (nella foto) al 75’ basta ai biancorossi per far loro il derby col Ponzano e mantenersi imbattuti in scia della capolista La Corte, distante appena 2 lunghezze. A 6 punti col Ponzano c’è anche il Giovane Fucecchio 2000, battuto 2-0 in casa dal Perignano, mentre una doppietta di Viti firma il blitz dell’Avane nel posticipo di Cascina contro il Marciana. Tre punti che permettono ai gialloneri di salire a quota 10, in piena zona play-off alla pari con il Calasanzio, che nell’anticipo del venerdì aveva espugnato 1-0 il campo del Casteldelbosco grazie ad una rete di Pisano.

Simone Cioni