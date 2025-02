Terza categoria. Tobbiana e Polisportiva Carraia corrono forte. Prosegue il "magic moment» de La Libertà Viaccia

Il Tobbiana capolista e la Polisportiva Carraia non steccano: vincendo le rispettive partite, provano a scavare un solco con le rivali, lasciando intendere sempre più come la corsa al primato sia destinata a risolversi in un testa a testa. Ma La Libertà Viaccia, ormai assurta a terza forza della competizione, non intende mollare. E’ il primo aspetto emerso dalla diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si concluderà stasera con il tradizionale posticipo del lunedì pronto stavolta a mettere di fronte il Firenze Nord ed il Colonnata.

Intanto però, il Tobbiana di Santini ha mantenuto la vetta ed è salito a 40 punti: il "solito" Rinaldi (doppietta) Cibella e Gesualdo hanno griffato il 4-1 esterno imposto al volitivo Carmignano (con rete della bandiera di Fattori) che solo pochi giorni fa festeggiava il passaggio del turno in Coppa Faggi. Il Carraia però resta ad un solo punto di distanza dal primo posto, grazie al successo interno di misura (1-0) ottenuto contro l’Atletico Esperia.

Ma prosegue anche il "magic moment" de La Libertà Viaccia, dicevamo: sotto il 4-0 casalingo rifilato ad un Bacchereto in evidente giornata-no brillano le firme di Batacchi (due volte) Ceri e Pervizi. Per una vittoria, la decima stagionale nella kermesse, che vale come detto il consolidamento del terzo posto, a +4 sull’Esperia e a -5 dal Carraia.

Tonfo esterno a sorpresa per Las Vegas, a Castelnuovo: il Paperino San Giorgio ha infatti vinto per 1-0 (gol di De Ieso) e fatto sì che i vaianesi scendessero in sesta posizione. La lotta per le zone nobili diventa quindi ancor più equilibrata, anche perché l’Eureka ne ha approfittato per mettere la freccia e fare capolino in zona playoff: Guarducci e Pacini hanno certificato il 2-1 casalingo fatto registrare dalla banda Ottati contro il San Lorenzo Campi Giovani.

Rialza la testa anche la CDP Vaianese: una doppietta di Spata ed un assolo di Albano hanno messo nero su bianco il 3-1 dei vaianesi contro il Prato Sport (nonostante l’acuto di Parlavecchio). Pollice alzato anche per il BGV Soccer, considerando il 4-0 imposto a domicilio a La Briglia fanalino di coda (con Donnarumma mattatore). Altra giornata-no infine per il Prato Nord U21: al Galleni i giovani di mister Rauseo hanno segnato due gol, ma a prevalere sono stati i rivali pistoiesi del Ramini in virtù del 3-2 finale.