Terza categoria. Tra Mezzano e P.Marina finisce a reti bianche. Tris esterno del Prada

Si conclude con un nulla di fatto (0-0) lo scontro al vertice di Mezzano, tra i locali, secondi in classifica e la capolista Punta Marina che mantiene così 6 punti di vantaggio. Tuttavia nessuno riesce ad avvantaggiarsi del pari, visto che la Compagnia dell’Albero riposa mentre Atlas e Carpinello pareggiano con Coyotes (1-1) e Bisanzio (2-2). Nel girone B il terzetto di testa diventa una coppia: la Pro Loco Reda viene bloccata sul pari (1-1) dal Vatra mentre vinono e convincono il Prada, 3-0 in casa del Lectron - con reti di Donigaglia (foto), Monducci e Casadei - , e il Brisighella che espugna 3-1 Villanova. Tuttavia il Prada deve ancora riposare e, dunque, la capolista in pectore, è il Brisighella. Risultati Terza Categoria, 11ª giornata. Girone A: Atlas-Coyotes 1-1, Bisanzio-Carpinello 2-2, J. Cervia-Monti 4-1, Mezzano-P. Marina 0-0, Pol. Camerlona-E. Mattei 1-2, S. Romagna-P. Corsini 2-1. Riposa: C. Albero. Classifica: P. Marina 26; Mezzano 20; C. Albero 18; Atlas 17; Carpinello 16; J. Cervia, Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 12; Bisanzio, E. Mattei 8; S. Romagna 7; Monti 6. Girone B: Biancanigo-Giovecca 2-0, Lectron-Prada 0-3, Marradese-Lugo 0-1, Ulisse&Penelope-M. Bubano 2-3, Vatra-P. L. Reda 1-1, Villanova-Brisighella 1-3. Riposa: Sp. Lugo. Classifica: Brisighella, Prada 23; P. L. Reda 21; Sp. Lugo 19; Biancanigo 17; Lugo 16; Vatra 12; Ulisse&Penelope, M. Bubano 11; Giovecca 10; Marradese 8; Lectron 7; Villanova 3.

u.b.