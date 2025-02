Terza categoria: tutti gli incontri. La Polisportiva Carraia tenta l’allungo a Vaiano

La Polisportiva Carraia prima della classe tenterà l’allungo a Vaiano, consapevole del fatto che le due seconde siano pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via oggi e si chiuderà come di consueto dopodomani. Ricco il programma odierno, partendo dalla sfida del Canovai: alle 14:30 il Carraia, primo con cinque punti di margine sull’accoppiata Tobbiana – La Libertà Viaccia, andrà nella tana della CDP Vaianese. Alla medesima ora sarà impegnata anche La Libertà Viaccia: Batacchi e compagni giocheranno al Cironi contro il Prato Sport, partendo con il favore del pronostico. Occhio anche alla gara di Seano: l’Eureka, quinto in graduatoria (in corsa per la Coppa Faggi e vincitore della Coppa Fair Play Memorial Rodolfo Becheri) proverà a consolidare la propria candidatura in chiave-playoff ben figurando contro il Carmignano. Alle 16, a Campi Bisenzio, è previsto il calcio d’inizio di San Lorenzo Campi Giovani – Las Vegas: i vaianesi di Shehaj vorranno dimostrare di aver superato il momento di appannamento denunciato nelle scorse settimane in termini di risultati. Tre le partite invece fissate per domani, ricominciando dal Tobbiana: alle 15, gli uomini di mister Santini riceveranno all’Aiazzi il Paperino San Giorgio e sono chiamati a vincere per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta. precedere il match, alle 14:30, saranno BGV Soccer – Firenze Nord (a Poggio a Caiano) con Colonnata – La Briglia a Calenzano alle 15. Il turno si chiuderà con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì: alle 20:30, la Polisportiva Bacchereto si misurerà a Campi con l’Atletico Esperia. Chiusura con il Prato Nord U21, che dovrà prepararsi per la ventiduesima giornata del campionato di Terza di Pistoia: i ragazzi di Rauseo, oggi alle 14:30, si cimenteranno nella sfida di Lamporecchio con il Cerbaia.

G. F.