Terza Categoria: un gruppo ferrarese da 14, 5 in quello felsineo. Atletico Costa a Bologna

Qualche sorpresa nel girone di Terza Categoria ferrarese, ma soprattutto qualche esclusione eccellente dovuta al sovraffollamento di questa calda estate. Prima di Ferragosto, infatti, il Crer aveva annunciato che erano ben 19 le squadre della delegazione provinciale di Ferrara ad aver presentato domanda di iscrizione al campionato; la Figc ha scelto così di spostarne cinque in uno dei gironi del bolognese, confermando il raggruppamento unico a 14 squadre su Ferrara. A farne le spese soprattutto l’Atletico Costa, che si ritrova inserita nel Girone C di Bologna assieme a Bevilacquese, Nuova Aurora, Reno Centese e Polisportiva Centese, e ad altre nove squadre della provincia felsinea. Nel girone ferrarese, invece, le novità annunciate sono quelle dell’Arzenta e dell’Under 21 della X Martiri, oltre all’inserimento del Portoverrara, che lascia così il pianeta Superlega per tentare il grande salto in un campionato Figc. Via ufficiale alla stagione nel weekend del 7 settembre con la Coppa, mentre il campionato inizierà domenica 14 settembre. Di seguito il girone: Acli Sl Sg, Arzenta, Atletico Delta, Barco, Berra, Estensi Spina, Formignana, Guarda, Portoverrara, San Giuseppe, Sorgente, Vaccolino, Voghiera, X Martiri Under 21.