Terza categoria: un match senza storia. La Gragnolese cala il poker nel derby con il Pontremoli. Doppietta di Tedeschi

Gragnolese

4

Pontremoli

1

GRAGNOLESE: Gerali, Simonelli (46’ Lombardi Mirco), Lombardi Marco, Reburati (74’ Guelfi), Pigoni, Bondi, Cecconi, Fregosi (66’ Egei), Rosaia (59’ Mazzone), Tedeschi, Bertolini (24’ Ballerini). All. Grandetti.

PONTREMOLI: Gjoka, Tarantola, Cervara (59’ Fornaciari), Ribolla, Marianelli, Ramaj, Bardini Riccardo (77’ Ayoub), Zuccarelli, Binda (46’ Oddo), Bregasi (46’ Ferrara), Polloni. All. Capiferri.

Arbitro: Malacarni di Carrara.

Marcatori: 5’ Rosaia, 31’ Tedeschi, 37’ Ballerini, 52’ Ferrara, 79’ Tedeschi.

GRAGNOLA – Non c’è stato confronto. La Gragnolese ha fatto il massimo e il Pontremoli le ha dato una mano con le sue sventatezze difensive. Un derby a senso unico in Terza categoria, diretto da un fischietto non all’altezza, con i biancoverdi che hanno comandato agevolmente costringendo ben presto i pontremolesi alla resa, anche se sull’1-0 c’era probabilmente un rigore ai danni di Bregasi. Subito al 5’ Bertolini mette in mezzo per Rosaia che con un bel piattone insacca l’1-0. Al 31’ super azione di Cecconi che scarta la difesa avversaria e mette sulla testa di Tedeschi: 2-0. Subito dopo, al 37’, sempre Tedeschi spizza di testa per Ballerini che in velocità va a tu per tu con il portiere e insacca il 3-0. Momentaneo 3-1 di Ferrara al 52’ su punizione e al 60’ Zuccarelli trova un’ottima parata di Gerali. Ma al 79’ sempre Cecconi mette in mezzo per Tedeschi che realizza il 4-1 e chiude i giochi. ’Man on the match’ Michele Bondi, che ha recuperato 100 palloni nella metà campo per evitare i contropiedi dei ragazzi di Capiferri.