Terza Categoria Una Coppa tutta da scoprire. Riflettori puntati sul match Cinquale-Spartak

Quanto vale il nuovo Monti e il Filattiera Fc modellato da Alessandro Maurelli? Quanto valgono, la nuova nata Marmese, il rinnovato Attuoni, l’Icf Fosdinovo, Podenzana, Cinquale e la mitica Spartak Apuane? La Coppa Provinciale che è scattata ieri sera alle 21, con la partita Cinquale-Spartak, Apuane per poi proseguire oggi, può dirlo o, meglio, può offrire un primo spunto di riflessione.

Il Monti riaffidato per il secondo anno consecutivo a mister Balloni si schiude al “Don Bosco“, alle 15,30 di oggi, ospitando i cugini della neonata Filattiera Fc, la perdente sarà nuovamente in campo sabato 27 settembre ospitando il ValliZeri questo pomeriggio spettatore interessato.

Un derby importante per la squadra del presidente Riro Carlotti che punta senza mezzi termini alla finale della manifestazione, di contro la formazione verdeoro di Alessandro Maurelli tenterà di sovvertire un pronostico che in questo inizio di stagione è già ad appannaggio degli albicelesti. Alle 15, al “Mulattieri“, fanno il loro esordio in Coppa Icf Fosdinovo e Podenzana, nell’occasione il turno di riposo l’osserva la Palleronese affidata alle “cure“ di mister Ebano.

"Affrontiamo questa prima tappa – sostiene il presidente del Podenzana Bonanni – con il chiaro intento di partire in una gara ufficiale col piede giusto. La partita contro il Fosdinovo è sicuramente difficile, spiego il perché: contro ci troveremo una squadra che si è rinforzata parecchio, vorrà raggiungere il risultato pieno per tenere le porte aperte alla qualificazione. Ai ragazzi chiedo di dare fondo a tutte le loro forze, se vogliono continuare il viaggio nella manifestazione di coppa, nella quale in parecchi ci vedono già fuori".

Alla mitica “Fossa dei Leoni“ (ore 18) fa il suo esordio la nuova entrata sul palco della Terza, la Marmese ideata e edificata dal presidente Gioacchino Chiavetta: "La squadra allenata da mister Lamperti sta lavorando per arrivare al debutto in campionato al meglio delle condizioni, anche se da quando siamo partiti in preparazione ho visto il gruppo in chiara crescita. Che gara sarà? Un incontro, quello con l’Attuoni aperto, importante da iniziare con il piede giusto. La Coppa è una competizione nella quale teniamo a fare bene e non ci tireremo indietro".