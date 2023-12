Terza categoria. Una giornata di big match ad alta quota

Un programma ricco nel quale spicca lo scontro al vertice. L’undicesima giornata di Terza Categoria promette bene. Iniziando dal "big match" di Poggio alla Malva: la Polisportiva Naldi, seconda in classifica, riceverà la visita della capolista Valbisenzio Academy con l’obiettivo di tentare l’aggancio. Una gara fissata per le 14.30, insieme a Las Vegas - Montepiano e Paperino San Giorgio-Eureka. Alle 15 andrà in scena un altro match: il Bacchereto quarta forza del raggruppamento attende un San Giusto (terzo) in grande spolvero, che ha di fatto ipotecato la conquista della finalissima di Coppa Faggi. Quattro i posticipi domenicali: a chiudere il tutto alle 16.30 sarà Eurocalcio "B" - La Briglia, per un incontro in cui nessuna delle due squadre riceverà punti in caso di vittoria o pareggio. Alla 15.30, il Colonnata tenterà di violare il terreno di gioco del BGV Soccer Club, mentre il Carmignano vuole risalire la china facendo risultato sul campo del Tobbiana. E alle 15, ripartirà la corsa de La Libertà Viaccia verso la zona playoff.