Terza categoria. Vaglia pronto a tornare protagonista

Al via la stagione del Vaglia, che partecipa di nuovo al campionato di Terza Categoria. Solo conferme nell’area tecnica per la società mugellana. Il direttore sportivo Matteo Bonechi ha messo a disposizione dell’allenatore Matteo Falleri una rosa composta da 27 giocatori.

Portieri: Bellanza, Chiellini (era svincolato), Fusi (proveniente dalla Rontese); difensori: Benvenuti, Berni, Dalu, Metaj (era svincolato), Mordini, Pierli, Pompili, Radicchi (era svincolato); centrocampisti: Barracco, Caneschi, Dugini, Incagli, Mantini (era svincolato), Daniele Merolla, Pineti, Giuliano Rapi, Mateo Rapi (era svincolato), Romano, Ulivi; attaccanti: Cecconi, Gentile, Lorenzo Merolla (dal San Piero a Sieve), Riina, Sequi (dal San Piero a Sieve).

Nello staff di mister Falleri, il vice Cosimo Scarpelli, il preparatore dei portieri Massimo Ciompi e il dirigente accompagnatore Duilio Loi.

Per la società del presidente Andrea Cialdai campionato al via nel fine settimana del 20 e 21 settembre, dopo le prime due partite in Coppa Fringuelli.