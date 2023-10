Terza Categoria. Valbisenzio Academy continua la sua marcia. Le insidie di Polisportiva Naldi e Paperino S. Giorgio

Un campionato sempre più combattuto, che promette battaglia fino alla fine. Si sta confermando interessante la Terza Categoria, stando perlomeno ai riscontri della sesta giornata archiviata proprio ieri. La capolista Valbisenzio Academy continua a marciare, con il 3-0 casalingo contro il Carmignano: un bis di Mazzola e un acuto di Tardelli consentono alla banda Imbriano di mantenere per adesso la vetta in solitaria. Ma di deciso non c’è nulla, perché alle loro spalle ci sono due formazioni a quota 12 punti che sognano il sorpasso: una è la Polisportiva Naldi, che si è facilmente sbarazzata del Tobbiana grazie ad una doppietta di Bossahon e ad un assolo di Ballerini (per il 3-1 finale). L’altra è il Paperino San Giorgio, capace grazie a Parlavecchio e Sanzo di violare il terreno di gioco della Polisportiva Bacchereto. In quarta posizione, ecco il San Giusto: la sfida contro la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze non viene come di consueto conteggiata ai fini della classifica, ma il 3-2 interno rifilato ai fiorentini fa comunque bene al morale. E attenzione a La Libertà Viaccia, che con il 2-0 casalingo contro il BGV Soccer (con Ceri e Nannucci nelle vesti di mattatori) si rilancia per un posto nei playoff. Lo stesso sogno del Colonnata: il 4-1 inflitto al Calenzano ad un Montepiano ormai in cristi identitaria reca le firme di Degli Innocenti, Castellana, Cini e Vianello. Altro passo indietro per una protagonista annunciata del torneo, ovvero La Briglia Vaiano: i vaianesi sono caduti all’Achilli contro l’Eureka, con Skota e Pratesi capaci di certificare il 2-1 conclusivo e vanificare l’acuto di Macchiavelli. Buona la prima infine per Albert Shehaj, nuovo mister del Las Vegas: di Elia Torri (doppietta) e Degl’Innocenti le marcature che hanno fatto sì che il sodalizio di Vaiano battere il Grignano, nonostante il rendimento di Biondo e Biancalani.

E fra un paio di giorni, alcuni club dovranno già tornare in campo: mercoledì tornerà la Coppa Faggi, da non sottovalutare. Perché vincere, com’è noto, aiuta a vincere.

G.F.