Terza categoria. Valbisenzio Academy fa suo il derby con La Briglia. E diventa per la prima volta la capolista solitaria

Una nuova prima della classe, per la prima volta in solitaria. La decima giornata del campionato di Terza Categoria non è stata esente da sorprese. E a far festa è la Valbisenzio Academy, nuova capolista in solitaria: gli uomini di Antonio Imbriano si sono imposto per 2-0 al termine del match contro La Briglia Vaiano, grazie agli acuti di Langianni e Pacini. E sono adesso primi in classifica, anche perché la Polisportiva Naldi non è riuscita ad andare oltre l’1-1 casalingo con La Libertà Viaccia (gol di Zanobetti da un lato e di Nannucci dall’altro). Il sodalizio carmignanese resta secondo a tre lunghezze di distanza dalla vetta e subisce l’aggancio del San Giusto, che dopo il 3-2 inflitto al Paperino San Giorgio (griffato da Moretti, Ripanti e Massamba) può inserirsi a pieno titolo nella lotta per il vertice. Attenzione però alla Polisportiva Bacchereto, che a fari spenti e dopo un inizio balbettante sembra aver trovato la quadratura del cerchio: dopo il 4-1 esterno imposto al Grignano del sindaco Benesperi (con Cintolesi in veste di mattatore) il Bacchereto arpiona la quarta piazza a quota 16 punti e può candidarsi per un posto al sole. Ma il medesimo discorso può essere valido anche per l’Eureka: anche Skota e soci erano partiti in sordina, ma con il 4-0 con cui hanno abbattuto a Tavola il BGV Soccer sembrano essersi messi tutto alle spalle e il sesto posto attuale sembrerebbe confermarlo. Vurro, Miftah, Tascini e Vecchio hanno trascinato il Carmignano nel 4-2 finale contro Las Vegas, mentre il Tobbiana ha ottenuto la prima gioia stagionale espugnando il campo di un Colonnata apparso in crisi: 3-2 e primo successo nel torneo. Avrebbe fatto registrare un risultato positivo anche il Montepiano, considerando l’1-1 contro l’Eurocalcio "B". Trattandosi di una seconda squadra, la partita non viene come di consueto considerata ai fini della classifica: ai valbisentini non resta che trarre da questo pari l’autostima necessaria per dare una svolta al proprio rendimento. I giochi, soprattutto nelle zone nobili, restano tuttavia apertissimi: saranno le prossime settimane a dare un indirizzo che potrebbe essere già quello definitivo, perlomeno per quel che riguarda le reali protagoniste della corsa.

G.F.