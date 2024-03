Terza Categoria. Valbisenzio Academy inseguita da La Briglia Vaiano. La polisportiva Naldi consolida la terza posizione

Prima della classe in fuga, prima inseguitrice sulle sue tracce. Questa la sintesi della ventiduesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si è chiusa ieri. La Valbisenzio Academy continua innanzitutto a guidare la classifica: il 2-1 imposto al Bacchereto (Rossellò, Pacca) porta la capolista a quota 52 punti. La Briglia Vaiano non ha tuttavia la minima intenzione di mollare la presa: una rete di Naglieri ha fatto sì che i vaianesi violassero il terreno di gioco del Colonnata, per un 1-0 che conferma la banda Beccaglia come seconda forza del girone a -6 dal vertice. Pollice alzato anche per la Polisportiva Naldi, che sta consolidando sempre più il terzo posto: una tripletta di Pagnotta e gli acuti di Antenucci e Camerini hanno griffato il 5-1 interno contro il BGV Soccer, vanificando il gol di Donnarumma. Prosegue poi a pieno ritmo il momento positivo del San Giusto, che poco più di una decina di giorni fa ha festeggiato la conquista della Coppa Faggi: i ragazzi di coach Trezza hanno regolato il combattivo Las Vegas, con un 3-0 interno che li mantiene nelle zone nobili della classifica e che fa ben sperare per loro anche alla luce dei prossimi incontri stagionali.

Stop per La Libertà Viaccia, per mano del Paperino San Giorgio: dopo i risultati positivi dei recenti match che avevano spinto la formazione di Sensi al quinto posto, il PSG è riuscito a rompere le uova nel paniere vincendo di misura in virtù del gol di Santagata (che ha messo la propria firma sotto l’1-0 maturato al triplice fischio del direttore di gara) e risalendo in settima posizione. Torna a sorridere il Carmignano e lo fa dopo aver inferto un 6-1 casalingo di stampo tennistico al Montepiano. Una doppietta di Biondo non è invece bastato al Grignano del sindaco di Agliana Luca Benesperi di aggiudicarsi l’intera posta in palio: il Tobbiana ha sbancato vincendo 4-2, grazie al bis di Soufiane e le reti di Rinaldi e Poggini.

Può infine far festa anche l’Eureka: il 5-0 imposto alla seconda squadra dell’Eurocalcio non viene come di consueto conteggiato ai fini della classifica, ma rappresenta comunque un buon trampolino di (ri)lancio dal quale trarre ulteriore autostima in vista delle prossime uscite. Per una stagione che è ormai entrata nella sua fase culminante.

G.F.