Terza categoria. Valbisenzio Accademy si conferma al comando. Il San Giusto fa il proprio dovere e resta secondo

La Valbisenzio Academy prima della classe giocava contro l’Eurocalcio "B", nel "solito" match che non metteva in palio alcun punto ai fini della classifica trattandosi di una seconda squadra. E le dirette interessate ne hanno approfittato, anche se il club vaianese resta in testa e può contare su un buon margine. Questa la sintesi della dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si è chiusa proprio ieri e vede ancora la Valbisenzio del tecnico Antonio Imbriano salda al comando con 26 punti complessivi. Mazzola e soci hanno perso in casa con la seconda squadra dell’Eurocalcio (impostasi 2-1) ma nemmeno un eventuale successo avrebbe assegnato punti e si tratta quindi di una sconfitta indolore. Il San Giusto ha però fatto il proprio dovere, consolidando il secondo posto a quota 23: i ragazzi di coach Trezza hanno sfruttato al massimo il fattore-campo, battendo sempre per 2-1 La Libertà Viaccia e restando così in scia. Risalgono però anche le quotazioni della Polisportiva Naldi, capace di espugnare il campo del Grignano alla luce del 2-0 griffato da Pagnotta e Colligiani. I carmignanesi salgono a 20 punti in graduatoria mantenendo la terza posizione, mettendosi così alle spalle un periodo di appannamento.

La vetta dista però sei lunghezze e il club di Poggio alla Malva è chiamato a confermarsi anche nelle prossime uscite, per evitare di perdere terreno. Discorso valido anche per il Paperino San Giorgio, quarto dopo aver sconfitto a domicilio il Colonnata con un 2-1 rassicuramente. Ma può festeggiare anche La Briglia Vaiano, a ben vedere: il 4-0 rifilato nel derby al Las Vegas (grazie alla tripletta di un Cibella in stato di grazie e ad un acuto di Galli) consente ai vincitori di agganciare proprio i rivali, a quota 18. Eureka e Bacchereto si sono neutralizzati a vicenda, stando perlomeno allo 0-0 con cui si è concluso il confronto. Due le partite che si sono segnalate in particolare per il gran numero di reti, infine. Da un lato, il BGV Soccer trascinato da Donnarumma ha brutalizzato in trasferta il Carmignano, con un 5-2 che per i poggesi potrebbe rappresentare un trampolino di (ri)lancio. Dall’altro, il Tobbiana dal rendimento fin qui altalenante può beneficiare del 5-3 inflitto in Vallata al Montepiano, per il morale e per tentare soprattutto di risalire la china.

G.F.