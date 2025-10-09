Terza categoria. VI Razzi e Sales a punteggio pieno

Terza giornata di campionato. Nel Girone A VI Razzi al comando da solo a punteggio pieno, dopo la vittoria per 4-2 sul campo dell’Afrorenze. Inseguono la Sestoese, che in casa pareggia per 5-5 con l’Atletico Valdipesa, e l’Atletico Esperia, che sul proprio campo batte per 2-1 il Calasanzio. Completano il quadro i successi casalinghi di Vaglia (1-0 sul Malmantile), Marcialla City (2-1 sul Serravalle) e San Vincenzo a Torri (1-0 sul Quinto) e le affermazioni in trasferta di Avane (1-0 sul campo dell’Atletico Impruneta) ed Euro Calcio Firenze (2-0 a Ponzano).

Nel Girone B in testa a punteggio pieno la Sales, che espugna per 3-2 Scarperia, e l’Antellese, che vince per 3-1 alle Sieci. Al terzo posto il Santa Brigida, che pareggia per 1-1 a Tosi, e il Londa, fermato in casa dal Vicchio Sandro Vignini (2-2). Nelle altre gare vittorie in trasferta per Cavallina (3-1 sul campo della Virtus Lilliano) e Club Sportivo Firenze (5-2 a Rufina con la Nova Vigor Misericordia); successo interno per le Caldine (4-1 sulla Rontese); pareggio in San Paolino Caritas-San Salvi Sancat (1-1).