Terza categoria: via alla ventitreesima giornata. La capolista San Felice sul campo del Ramini

La capolista sfiderà la quarta forza del campionato, rivelazione stagionale. E le inseguitrici sperano di poter approfittare di un eventuale passo falso per colmare un divario in classifica che di questo passo appare sempre più più abissale. Tutto pronto per la ventitreesima giornata del campionato di Terza categoria, che prenderà il via nel pomeriggio odierno. E il match di cartello è sicuramente quello di Pontelungo: alle 14.30 il San Felice primo della classe a quota 58 (con ben undici lunghezze di margine sul Sarripoli, che però ha una gara in meno) farà visita al Ramini quarto, a -17. Anche le attuali dirette concorrenti giocheranno alla stessa ora: il Sarripoli si misurerà con l’Olmi al Franchi di Agliana, mentre il Valenzatico (terzo) andrà nella tana dell’Hitachi (che ha vinto la Coppa Pezzimenti, ma che deve ancora recuperare due partite). Gli ultimi due incontri del lotto vedranno confrontarsi rispettivamente a Cutigliano la Ligacutiglianese ed il Cerbaia ed al Frascari l’Olimpia Pistoiese ed il San Piero.

Alle 15, il fischio d’inizio di un’altra sfida che sulla carta si profila avvincente: al Bastogi, Virtus Bottegone–Capostrada Belvedere metterà di fronte due compagini che hanno mostrato solidità ed intraprendenza e che cercano maggior continuità per poter puntare con maggior convinzione ai piani alti. A chiudere il sabato penserà la contesa del Barni, fra Montale Pol.90 Antares e Sporting Casini. C’è poi il posticipo della domenica, stavolta dai marcati tratti extra-provinciali: al Galleni di Prato, il Prato Nord U21 attende la visita dei cerretesi dello Sporting Lazzaretto.

Oggi si disputerà infine anche il ventunesimo turno del campionato di Lucca, girone B: Traversagna–Lido di Camaiore alle 14.30, Pittini–Atletico Marginone e Veneri–Sant’Alessio alle 15. E dopodomani, alle 20.30, ecco Lammari–Bioacqua.

Giovanni Fiorentino