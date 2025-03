Terza categoria. Viaccia e Tobbiana non si fanno male: finisce 1-1. Bandinelli spinge il Las Vegas che ora è quarto

La capolista ha rallentato, a sorpresa, ma è comunque riuscita a mantenere il margine che aveva sulle inseguitrici. Ma il campionato di Terza Categoria promette di essere combattuto sino alla fine, perlomeno di questo passo. E’ quanto emerso dalla ventunesima giornata, che pur concludendosi stasera con l’ormai canonico posticipo del lunedì (fra Firenze Nord e Carmignano, alle 21 a Calenzano) ha già lasciato diversi spunti da analizzare. Partendo dalla Polisportiva Carraia prima della classe, che ha forse sprecato un’occasione per andare definitivamente in fuga non riuscendo ad andare oltre il pari contro il Prato Sport: Taiuti e Righi da un lato e Parlavecchio e Vivio dall’altro hanno certificato il 2-2 finale. Carraia che ha tuttavia limitato i danni, perché le concorrenti più prossime impegnate nello scontro diretto non ne hanno approfittato: La Libertà Viaccia – Tobbiana, che al Ribelli metteva di fronte la seconda e la terza forza del raggruppamento (rispettivamente a cinque e a otto punti dal vertice) è terminata sull’1-1. I locali erano andati in rete con Batacchi, prima che gli uomini di Santini replicassero con Sabri allo scadere. Risalgono le quotazioni de Las Vegas, che sembra aver trasformato in carburante motivazionale l’eliminazione in semifinale dalla Coppa Faggi (maturata non senza polemiche): di Bandinelli il gol che ha steso l’Esperia (1-0) e permesso ai vaianesi di mister Shehaj di prendersi la quarta posizione in classifica. Approfittando anche del pareggio interno a reti bianche dell’Eureka, quinta, con la CDP Vaianese. La lotta per la zona playoff appare tuttavia sempre più incerta e serrata e anche il San Lorenzo Campi Giovani può continuare a sperare, dopo il 3-0 impresso a domicilio a La Briglia: di Puccini, D’Evangelista e Innocenti le firme in calce al successo dei campigiani. Pollice alzato anche per il Colonnata, capace di violare il campo del Paperino San Giorgio grazie al gol-partita di Castrogiovanni (mattatore nell’1-0 conclusivo). Pollice alzato infine anche per la Polisportiva Bacchereto, che ha mitigato la delusione per l’eliminazione in semifinale di Coppa Faggi ai rigori riuscendo ad infliggere un 2-1 ai poggesi del BGV Soccer che può aprire scenari interessanti.