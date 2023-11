Terza Categoria. Weekend all’insegna dei derby. Ponte a Elsa, scontro al vertice

Nessun anticipo di venerdì questa settimana per le squadre locali impegnate nel campionato di 3ª Categoria. Partiamo dal girone B di Firenze, dove le prime a scendere in campo domani alle 15 saranno Marcialla City e Sporting Lazzeretto. Per quanto riguarda il team valdelsano impegno alquanto gravoso in casa contro i fiorentini del Bibe 1964, terza forza del campionato con 6 vittorie e 2 ko nelle 8 gare fin qui disputate. Bilancio diametralmente opposto a quello di Scali e compagni. Il Lazzeretto sarà invece di scena a Calenzano contro il Carraia, che in classifica ha gli stessi 12 punti dei biancorossi. Domenica alle 14.30 al Brandani di Montelupo (il campo in sintetico di via Landini), invece, il Capraia riceve il Serravalle in un match sulla carta scontato (il precedente stagionale di coppa è finito 8-1 per i capraini).

Passiamo adesso al raggruppamento B di Pisa, dove l’incontro di cartello è sicuramente quello in programma domani alle 17.45 al Michelucci di Ponzano tra i gialloblù locali e il Giovani Fucecchio 2000. Le due compagini sono infatti appaiate a quota 5 anche se i bianconeri fucecchiesi hanno una partita in meno. Sempre domani, ma con fischio d’inizio alle 15, l’Avane proverà a dare continuità ai propri risultati ospitando il Casteldelbosco penultimo. I gialloneri di mister Coppola, reduci dal bel poker rifilato al Calasanzio nel derby di Pagnana di fronte all’amico Luciano Spalletti, non hanno però ancora mai vinto sul proprio terreno di gioco. A chiudere il programma di questa 7ª giornata, in cui osserva il proprio turno di riposo proprio il Calasanzio, lo scontro al vertice in trasferta del Ponte a Elsa lunedì sera. I biancorossi saranno infatti di scena alle 21 al Marconcini di Pontedera contro l’Oltrera, che ha gli stessi 10 punti ma con una partita in più. I ragazzi di mister Bagnoli sono infatti ancora imbattuti e con soli 3 gol al passivo sono al momento la retroguardia meno perforata.

Si.Ci.