Terza catergoria - La nuova stagione. Barga riconferma il trainer Salotti. Otto novità nell’organico ’25-’26

Siamo in Terza categoria, ma la piazza è di quelle importanti, che in passato ha fatto la storia del calcio in Media Valle del Serchio: stiamo parlando del Barga che si affaccia al prossimo campionato con rinnovato entusiasmo, dopo una stagione altalenante, ma dalla quale il riconfermato allenatore Maurizio Salotti ha potuto trarre buone indicazioni, utili a comporre un organico che lotterà al vertice del prossimo campionato.

Lo staff tecnico barghigiano ha, infatti, riconfermato l’ossatura dello scorso torneo, portando, però, in maglia biancazzurra ben otto nuovi calciatori, rafforzando la "rosa" in ogni reparto. Sono arrivati alla corte di trainer Salotti: Andrea Franchini, difensore, dal Filicaia; Claudiu Cristea, centrocampista, sempre dal Filicaia; Simona Della Mora, attaccante dal San Lorenzo; Matteo Brucciani, attaccante, dal Gallicano; Matteo Gonnella, centrocampista, ancora dal Gallicano; Toader Faur, altro centrocampista, dal Vagli; Sergio Bianchini, difensore, dal Castelnuovo; oltre al ritorno dal prestito al Ghivizzano del portiere Davide Togneri.

La preparazione inizia domani, abbastanza in anticipo per una squadra di Terza categoria; ma questo la dice lunga sulle intenzioni del Barga, una piazza che ha "fame" di calcio e che punta a tornare presto fra le protagoniste del mondo dilettantistico.

Flavio Berlingacci