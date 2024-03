Terza Coppa provinciale. Trionfa il Dallas Romagnano

Dalla Romagnano

2

Marina di Massa

0

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Bongiorni, Bello Cova, Sarno, Boccardi, Buo, Cima, Mulinacci, Iardella (83’ Pantera), Chioni (66’ Fruzzetti), Giampietri (77’D’Adamo). A disp.: Piacentini, Viacava, Figaia, Franchi. All.: Bertolini.

MARINA DI MASSA: Nardini, Segnani, Spallanzani, Richieri, Finelli (46’ Del Mancino, De Angeli (73’ Bertucelli), Pezzanera (19’ Venturini), Lucchi (46’ Gabrielli), De Gubernatis, Canalini (77’ Rubino), Salini (54’Ricci Luca). A disp.: Negrari, Tosku, Ricci Andrea. All.: Balloni.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 3’ e 33’ Iardella.

Note: 22’ espulso Segnani, 81’ Spallanzani per doppia ammonizione. Ammoniti: Richieri, Canalini, Spallanzani, Salini. Spettatori: 300 circa. Presente tutto lo staff della Figc provinciale. Osservato un minuto di silenzio. Recupero: pt. 2’; st. 6’.

MONTIGNOSO – Alla fine dei 98’ minuti a brindare nella Coppa Provinciale è stata l’attuale seconda forza del campionato di Terza Categoria Dallas Romagnano che sconfigge per due reti a zero il Marina di Massa. Finalissima “disturbata“ da una direzione arbitrale che ha finito per condizionare l’andamento della gara con decisioni apparse spesso troppo avventate. Resta a ogni modo una bellissima ed emozionante gare, giocata con un buon ritmo e fantasia nella prima frazione un po’ meno nella seconda dai ventidue sotto la luce artificiale del “Del Freo“ a Montignoso.

Azioni in profondità, due espulsioni e alla fine a cantare la loro gioia sono stati i ragazzi di Bertolini che fin dalle prime battute si sono dimostrati di essere in partita. Il Marina di Massa è stato battuto ma non per questo esce ridimensionato. Marinelli colpiti dopo tre minuti da un pallonetto di Iardella, il numero nove si è ripetuto una seconda volta appena dopo la mezzora. Da segnalare la traversa di Canalini sugli sviluppi di un calcio di punizione al quarto minuto della ripresa, poi il Romagnano è passata al mantenimento del doppio vantaggio.

Da segnalare la vittoria per 2-0 del Monti nel recupero di campionato in casa del ValliZeri.

VALLIZERI: Gavellotti, Kadiu, Trevisan, Venuti, Sadiq, Es Sahraoui, Ginesi (Castellotti A.), Moscatelli (Coduri), Petacchi, El Attifi, Castellotti. (Bertolini, Bernieri). All.: Albareni.

MONTI: Luciani, Erta, Bellacci, Vaccaro, Chelotti, Giubbani, Canese (Saisi), Barbasini (Malatesta), Manassero (Bartolini), Bellacci, Oligeri. (Brunotti, Puppi). All.: Barbasini.

Arbitro: Cavallini di Filattiera.

Marcatori; 74’ Bellacci A., 82’ Canese.

Note: espulso per doppia ammonizione Es Sahraoui.

Ebal.

Nella foto, il Dalls Romagno festeggia la vittoria nella Coppa Pronviale