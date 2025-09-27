Terza giornata: l’anticipo. C’è Casalguidi-Montelupo

Terza giornata al via oggi per il girone A di Promozione. Mettersi alle spalle la sconfitta esterna maturata la scorsa domenica contro il Cubino, meglio se conquistando il primo successo stagionale: è l’obiettivo con cui il Casalguidi ospita il Montelupo. L’anticipo del Barni (ore 15.30) vede ripartire la formazione di Ivan Paolacci dalle due discrete prestazioni delle prime due giornate, dove però non sono arrivati punti. I canarini si troveranno davanti una squadra mai affrontata in gare ufficiale nelle ultime stagioni, anch’essa a quota 0 punti in classifica. Tanti stimoli quindi da una parte e dall’altra per una gara già importantissima.

Domani (ore 15.30) invece scenderà in campo il Lampo Meridien, impegnato in trasferta sul campo del San Piero a Sieve. In classifica la squadra avversaria è ultima e sempre ferma a zero punti. Nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta dal Settimello per 2-0. Turno che sulla carta dovrebbe essere agevole per la squadra allenata da mister Marco Benesperi. Ma siamo solo all’inizio del campionato e le forze non si sono ancora bene delineate e quindi i ragazzi del Lampo Meridien dovranno porre molta attenzione nel non sottovalutare la squadra avversaria, per evitare brutte sorprese. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo non ci sono particolari problemi per mister Benesperi. La rosa è tutta a disposizione e l’obiettivo è di ritornare casa con i tre punti, utili per consolidare la propria classifica generale.

Sempre domani il Ponte Buggianese andrà a caccia di ulteriori conferme dopo il buon avvio. La formazione biancorossa attende il Montignoso al Pertini e vuole continuare a macinare gioco e risultati utili consecutivi, per non abbandonare la vetta del girone A. Le due vittorie senza aver subito gol e il successo di forza ottenuto in Coppa Italia sul campo del Pietrasanta hanno dato tanto entusiasmo alla truppa guidata da mister Falivena. Bisogna però fare attenzione alla squadra massese, che fuori casa ha dimostrato di essere un cliente non facile da affrontare, andando a vincere sul difficile campo del San Piero a Sieve. I pontigiani inoltre devono anche capire quali sono le condizioni fisiche di alcuni elementi importanti come Mhilli, Palmese e Colombini, che sono alle prese con qualche acciacco.