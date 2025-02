Terza Il Don Bosco Fossone all’esame Gragnolese. L’Icf Fosdinovo lancia la sfida al Podenzana

Il campionato di Terza Categoria celebra la 20ª giornata, settima del girone di ritorno. Il Salavetitia Seravezza (46 punti) con la vittoria sull’Attuoni ha ripreso il largo, sapendo di avere il fiato sul collo del Monti (44) e del Don Bosco Fossone (43), questi ultimi, allenati dal tecnico Paolo Ulivi, freschi vincitori della Coppa provinciale “Marco Orlandi“.

Alle spalle delle tre, si scorge la coppia Sporting Forte dei Marmi e Gragnolese, questi ultimi protagonisti questo pomeriggio dalle 15,30 al “Castel dell’Aquila“ contro il lanciatissimo Don Bosco Fossone. Allo stesso orario scendono in campo Icf Fosdinovo-Podenzana. La squadra di mister Barbasini, dopo i tre schiaffi presi dalla Gragnolese nell’ultimo turno, al “Mulattieri“ in casa del fanalino di coda cercherà di rimettersi in piedi centrando l’immediato riscatto. Alle 15, al “Macchiarini-Ricci“ in campo Retignano contro lo Sporting Forte dei Marmi.

La giornata si completerà lunedì con le partite: Cinquale Calcio-Monti, Sporting Marina-Attuoni Avenza, Salavetitia Seravezza-Montagna Seravezzina, Virtus San Marco Luni-Spartak Apuane.