Terza La Carrarese debutta contro la Tirrenica. Promette scintille il derby Filattiera-Podenzana

Quattordici squadre al via, alla ricerca del palco di Seconda Categoria. Dopo l’anteprima Spartak Apuane-Sporting Marina, andata in onda ieri sera al “Raffi“ di Castagnara, la prima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria continua nel pomeriggio e si completerà lunedì. C’è curiosità, eccitazione, l’incognita di misurarsi con nuove realtà, il tutto di colpo diventa come il primo giorno di scuola. Del resto gli esami non finiscono mai. O, se preferite, registrano la prima pagina di una sfida continua. E allora buon sabato alla new entry Polisportiva Carrarese che alle 15 e di scena sul campo amico, si fa per dire, di via Fosdinovo a Fossone per affrontare la squadra del Tirrenica Calcio. Alla stessa ora sul rettangolo di gioco della “Selva“, a confronto in un derby sentito su entrambi i fronti la “rinata“ Filattiera Fc e i cugini ambiziosi del Podenzana.

Sempre dalle 15, al “Don Bosco“ va in scena un primo big match Monti-ValliZeri. Derby che porta dentro di sé tutti gli ingredienti per essere definito ad alta tensione “tecnico agonistica“ e l’impatto per la squadra valligiana allenata da Daniele Magnani è subito da coefficiente di difficoltà notevolmente robusto. Nel clan della formazione Valtaveronense diretta da Balloni non manca la fiducia di credere fino in fondo nei propri valori e in tutti c’è voglia di iniziare col piede giusto. Buon inizio anche al tecnico della Palleronese Massimiliano Ebano, questo pomeriggio all’esordio sulla panchina della gloriosa società granata, e che avvio (15,30), contro la realtà e indiziata alla conquista dei playoff Attuoni che nella partita d’esordio in Coppa ha confermato tutto il suo spessore di squadra che gli è accreditato dall’osservatorio, anche se in giro si sente ripetere con una certa insistenza il nome del Cinquale che lunedì alle 21 sarà di scena sul campo della nuova nata Marmese.

Sempre sotto i fari al “Mulattieri“ di Caniparola, alle 20,30 incrociano i guantoni della sfida l’Icf Fosdinovo e il Royal Dallas. Una squadra, quella biancorossa diretta dal profeta del nuovo Costa, dicesi imbottita di nomi e di pretese, ma fin qui ha acceso giustificate perplessità, sollevato dubbi. La società si è rinnovata, la squadra appare matura e magari l’ideale sarebbe il contrario.