Terza Romagnano prova a fermare la capolista. Pontremoli e Fosdinovo promettono scintille. Oggi Gragnolese e Podenzana si affrontano per la prima volta nella loro storia. L’Attuoni chiede strada alla Montagna Seravezzina

Dopo la lunga pausa natalizia si rimette in moto il campionato di Terza Categoria. In questo weekend ci apprestiamo al 12° assaggio, il primo del 2024. L’avvertimento: da oggi fino al 18 maggio qualsiasi tappa può essere decisiva. La reginetta del torneo Salavetitia Seravezza (25) dopo aver chiuso il 2023 con tre punti di vantaggio sul Montagna Seravezzina (22), quattro sulla rivelazione Dallas Romagnano (21), cinque sull’Attuoni (20) e sei sul Monti (19), riparte lunedì, alle 20,45 dal “Buon Riposo“ per affrontare la matricola, fin qui terribile, Dallas Romagnano. Sempre lunedì otto gennaio, con calcio d’avvio fissato alle 20,45, a completamento del turno, scendono in campo Don Bosco Fossone contro Tirrenia e Sporting Marina opposta a Spartak Apuane.

Ad aprire le danze, nel primo pomeriggio di oggi, ore 14,30, a confronto sul “Romiti“ Pontremoli (19)-Icf Fosdinovo (13). Un derby che per la squadra di Stefano Lombardi racchiude ansia e rispetto per un avversario ancora ferito dalla rocambolesca sconfitta registrata in casa del Montagna Seravezzina. L’obiettivo dichiarato dei lancieri è uno solo: la vittoria. Stessi propositi li portano dentro anche i ragazzi di Riccardo Capiferri che chiedono strada per prendere la rincorsa all’area playoff.

Il sabato calcistico manda a confronto per la prima volta nella loro storia Gragnolese e Podenzana. Calcio d’inizio fissato alle 14,30 sul “Castel dell’Aquila“ con i padroni di casa che dopo aver “risaldato“ sulla panchina mister Nicola Grandetti vorrebbero rimettersi in piedi e riprendere a camminare per cancellare la sconfitta in casa dello Spartak Apuane nell’ultima partita del 2023. Un impegno che potrebbe dire peraltro molte cose sulla condizione attuale delle due contendenti e sulle future prospettive di entrambe. Ad ogni modo i biancoverdi hanno l’obbligo di passare alla cassa e prendere i tre punti in palio. "A parte i forti sapori che il derby trasmette – afferma il diesse dei biancoverdi Jacopo Pennucci –, per noi si tratta di una partita estremamente importante che dobbiamo vincere".

La sfida maggiormente ricca di significati è quella in programma sul “Paolo Deste“ (17,30) tra la quarta forza del torneo Attuoni e la seconda Montagna Seravezzina. Il sabato giocato si chiude con Marina di Massa-Monti, in visione dalle 18,30.