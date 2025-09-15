Terza sconfitta consecutiva. Il Formigine cade ancora una volta. In classifica ancora zero punti

formigine

2

arcetana

3

FORMIGINE: Rosa, Guerri, Stella (41’st Sejderaj), Paglia, Davoli, Valcavi (14’st Napoli), Sighinolfi (1’st Marverti), Arati, Stanco, Waddi (30’st Mininno), Ferrara. A disp.: Guaitoli, Jakey, Roncaglia, Cristiani, Guastalli. All. Mezzetti.

ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (1’st Laamane), Pigati (3’st Blotta), Barbati, Fiorentini (1’st Rinaldi), Poligani (40’st Curti), Bassoli, Messori, Barbieri (9’st Elatachi), Grillenzoni. A disp.: Rebottini, Carrera, Ferrari M., Baldari. All. Borghi.

Arbitro: Astorri di Piacenza

Reti: 5’ Messori, 21’ Andreotti, 41’ Ferrara, 22’st (rig.) Messori, 33’st Stanco

Note: ammoniti Stella, Davoli, Antonioni, Andreotti, Fiorentini, Bassoli e Messori

Terza sconfitta su tre gare per il Formigine che resta al palo anche dopo lo scontro diretto con l’Arcetana, che sbanca il ’Pincelli’ per 3-2. La gara si sblocca dopo 5’ col diagonale vincente di Messori. Al 18’ Rosa esce per neutralizzare un contropiede avversario, la palla rimbalza su Barbieri e sfiora l’autorete. Al 21’ Messori pesca Grillenzoni a ridosso della linea di porta, la difesa verdeblù salva ma Andreotti da posizione angolata fa 2-0.

Alla mezz’ora Sighinolfi si presenta a tu per tu con Antonioni che salva. Poco dopo, sassata centrale di Waddi su punizione: ancora una volta, Antonioni è pronto. Il gol formiginese è nell’aria e al 41’ la punizione angolata di Ferrara trova la deviazione da parte di Poligani che spiazza Antonioni. Nella ripresa Arati sfiora subito il 2-2 su punizione.

Al 5’ miracolo di Antonioni sulla stoccata di Stanco pescato vicino alla porta dal neoentrato Marverti. All’ 11’ proprio Marverti potrebbe colpire a un passo dalla linea di porta, ma Laamane salva tutto.

Al 22’ però Guerri interviene su Messori in area: rigore che Messori realizza per il 3-1 a favore dell’Arcetana.

Al 26’ Bassoli per Messori, Rosa ci arriva di piede. Al 33’ Stanco fa 2-3 con un colpo di testa a fil di palo su corner di Arati. Al 36’ Ceci sfiora il 4-2 e al 45’ Paglia ci prova con una fiondata da fuori area, ma Antonioni salva il successo.