Terza sfida incrociata/1. Buratti sul match contro i cremisi: "Trodica, serve un ritmo forsennato»

"Dobbiamo dimostrare che la sconfitta a Montegranaro è un episodio isolato, allora con il Tolentino il Trodica dovrà imprimere un ritmo forsennato". Ecco cosa chiede l’allenatore Roberto Buratti al suo Trodica. "Ho anche chiesto quella concentrazione – spiega – che ci è mancata a Montegranaro, se siamo attenti e concentrati non ce ne è per nessuno". Oggi al San Francesco la squadra di Buratti affronterà per la terza volta in stagione quella cremisi. "In Coppa – ricorda – abbiamo perso malamente l’andata e poi ci siamo rifatti vincendo da loro". Quelle due gare hanno lasciato un insegnamento. "Ci hanno detto che gli avversari sono pericolosi e dispongono di un attacco di valore, su tutti Moscati che ha la capacità di creare la superiorità numerica e al quale dovremo prestare attenzione". Ecco che ritorna il discorso della concentrazione che ha impedito il pareggio sette giorni fa. "Mettiamoci pure anche un pizzico di sfortuna alla poca attenzione in una partita in cui abbiamo avuto le opportunità, dobbiamo essere più determinati sotto rete. Sono soddisfatto dalla squadra la cui rosa si è arricchita con Susic che completa un organico fortissimo. Stava con noi l’anno scorso e ci dà quelle caratteristiche di cui abbiamo bisogno perché non vogliamo lasciare nulla di intentato avendo un obiettivo preciso".