Terza sfida incrociata/2. Il neo acquisto Cappa sulla gara di oggi: "È indispensabile un Tolentino al top»
"Contentissimo di iniziare la nuova avventura con la maglia del Tolentino". Si dice ottimista Riccardo Cappa, l’ultimo arrivato della squadra cremisi; si tratta di un giocatore offensivo che aveva iniziato la stagione con la maglia della Civitanovese.
Testa al campionato. Tolentino protagonista oggi a Trodica, un big match in cui sarà importante tornare a fare punti. "Andremo in campo – dice – con la massima umiltà e concentrazione, avremo bisogno di fare una grande partita, perché il Trodica è una formazione ricca di calciatori di talento e dotata di grande fisicità in tutti i reparti. Dovremo avere il pallino del gioco fin dai primi minuti, perché vogliamo gestire i ritmi della gara e cercare di capitalizzare al meglio le occasioni che saremo in grado di creare".
Il giocatore svela le prime impressioni dopo essere a Tolentino da pochi giorni fa. "Mi sto integrando molto bene nel gruppo, non conoscevo nessun calciatore, sono stato accolto in maniera positiva e mi trovo meglio di giorno in giorno. Sono convinto che questo sia un ambiente propositivo per me, permettendomi – dice Cappa – di dare il massimo e migliorarmi. Ho caratteristiche che possono completare un reparto, già ricco di calciatori di livello con cui sto affinando l’intesa giusta".
Marco Natalini
