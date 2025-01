Terza vittoria consecutiva per l’Academy

Terza vittoria consecutiva per l’Under 17 di serie C della San Marino Academy. Il Trento sblocca l’incontro al 25’ con Said, ma nell’ultimo quarto d’ora della partita la formazione biancoazzurra, padrona di casa, si scatena: prima impatta con Grandoni, poi si prende l’intera posta grazie al rigore trasformato da Markaj (2-1).

San Marino Academy: Conti, Mirchev, Delvecchio, N. Tamagnini (46’ Canarezza), Montali, Baiardi, S. Tamagnini (66’ Molinari), Deronjic, Markaj (93’ Baldazzi), Meloni, Grandoni (77’ Pennacchini). All.: Di Maio.

Niente punti in tasca per il Rimini alla prima del 2025 in casa della Feralpisalò seconda della classe (5-4). Rimini: Mordenti (32’ st Pirini), Fabbri, Lombardi L. (28’ st Lombardi N.), Bizzarri (20’ st Zammarchi), Manzi, Nava (1’ st Di Pollina), Ceka, Mengoni (28’ st Celani), Grassi (20’ st Molfetta), Eco, Arlotti (28’ st Cristiani). All. Mandola.

Under 17 Serie C. Girone B (16ª giornata): Carpi-Virtus Verona 2-2, Caldiero Terme-Vicenza 0-3, Union Clodiense-Legnago 1-0, San Marino Academy-Trento 2-1, Spal-Triestina 1-2, Arzignano Valchiampo-Vis Pesaro 2-1, Feralpisalò-Rimini 5-4. A riposo il Padova.

Classifica: Spal 33; Feralpisalò 31; Triestina, Virtus Verona 30; Vicenza 29; Rimini 23; Vis Pesaro 21; San Marino Academy, Trento 20; Padova, Union Clodiense 19; Caldiero Terme 15; Legnago 12; Arzignano Valchiampo 9; Carpi 4.