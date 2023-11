Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Tronconi. Figline Zellini non basta

FIRENZE – Niente da fare. Contro il Tau Calcio il Figline colleziona il terzo pareggio consecutivo. I gialloblù di Tronconi hanno provato a scardinare la porta avversaria, ma senza fortuna. Di fronte a un buon complesso come quello dei lucchesi, il pari può anche star bene. Al pronti via, una punizione di Rufini grazie alla complicità del vento, si avvia pericolosamente verso l’incrocio dei pali. Di Biagio ben appostato devia in angolo. Al 13’ il Figline imbastisce un’azione pericolosa sull’asse Rufini-Zellini, quest’ultimo effettua un cross che attraversa tutta l’area, ma non viene raccolto. Al 28’ Sesti dal limite serve il baby Zhupa che calcia con sicurezza. Di Biagio para ma non trattiene. Zellini è lesto a impossessarsi della sfera e mandarla in rete. L’esultanza dei gialloblù dura poco: al 34’, un cross dalla destra, viene raccolto da Malva che di testa batte Pagnini. Nella ripresa la squadra di casa parte in quarta, Rufini (50’) dal fondo calcia, la palla colpisce l’esterno della rete. Al 53’ un tiro cross di Andolfi costringe Pagnini alla parata. L’ultimo tentativo dei locali avviene al 79’, dentro l’area c’è un batti e ribatti con Di Biagio che rinvia. All’85’ l’ultimo tentativo del Tau con Malva viene neutralizzato da Pagnini.

Giovanni Puleri