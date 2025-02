Terzo Tempo senza pallone. Così i calciatori di Serie C iniziano la nuova carriera

BUSTO ARSIZIO (Varese)C’è un tempo per giocare e ce n’è un altro per pensare ad una nuova carriera, magari dimenticando il pallone e confrontandosi con un mondo del lavoro differente e anche più complicato. L’importante è arrivarci preparati. E’ questo l’obiettivo della seconda edizione di “Terzo Tempo“, il progetto di formazione e orientamento ripartito da Busto Arsizio (roccaforte della Pro Patria) dedicato ai calciatori della serie C e proprio per questo ideato dalla Lega Pro e Corporate Academy Bosch Tec, dedicato ai calciatori della Serie C Now. Proprio per garantire tutte le tutele e fornire le competenze necessarie per orientarsi nel mondo del lavoro a conclusione dell’esperienza sportiva, “Terzo Tempo“ offre un programma di formazione trasversale, composto da 6 lezioni monotematiche di un’ora e mezza ciascuna.

Una ventina le tappe svolte nella stagione 2023-24, con il coinvolgimento di oltre 300 calciatori impegnati nel percorso conoscitivo volto ad acquisire le competenze necessarie per diventare “tecnico delle vendite“. Quest’anno per essere ancora più vicina alle esigenze degli atleti e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro, si affronteranno diverse situazioni.

La prima lezione, ospitata dalla Pro Patria, è stata dedicata a “personal branding“, creazione del curriculum vitae, colloqui e utilizzo di social media. Poi ci si è spostati a Messina, dove i partecipanti hanno avuto modo di acquisire nozioni specifiche legate al mondo del lavoro, come le diverse tipologie di contratto, la differenza tra lavoratore autonomo e subordinato e la partita iva. I prossimi incontri, a Padova, Sorrento, Ascoli e Pescara, saranno invece basati su sviluppo delle soft skill; comunicazione e public speaking; organizzazione aziendale; orientamento al mercato del lavoro.

"Con la nuova edizione di Terzo Tempo vogliamo offrire un servizio ancora più efficace ai calciatori, come la formazione, consentendo loro di acquisire nozioni fondamentali per affacciarsi al mondo del lavoro attraverso un ulteriore strumento per la propria crescita personale e professionale, fuori dal campo", ha spiegato Francesco Basile, Bosch TEC Corporate Academy Director. "Il progetto si muove nel solco di quella continuità ideale fra sport, vita e lavoro in cui i valori del primo possono essere la leva per affrontare le sfide della vita ed in particolare quelle del lavoro", ha concluso il Founding e Name Partner di LabLaw Francesco Rotondi.