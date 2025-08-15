Test contro il Mazzola. Il Poggibonsi cala il tris

POGGIBONSI3VALENTINO MAZZOLA1

POGGIBONSI: Baracco, El Dib, Mazzolli, Borghi, Gonzi, Boriosi, Pippi, Ndiaye, Boduri, Corcione, Borri. A disposizione: Cerone, Ponticelli, Corzani, Skerma, Stianti, Bruni, Fermi, Biagiotti, Resuttana, Bettarini. Allenatore: Federico Barontini.

VALENTINO MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj, Camilli, De Filippo, Discepolo, Puppato. A disposizione: Sampieri, Scardigli, Turillazzi, Corsi, Gucci, Capezzuoli, Zizzo, De Vivo, Ghiozzi Pasqualetti, Guadagnoli, Farina. Allenatore: Niccolò Targi.

Marcatori: 14’ Boriosi, 38’ Puppato, 87’ Campatelli (autorete), 89’ Ponticelli.

POGGIBONSI – Successo del Poggibonsi, 3-1, su un ottimo Valentino Mazzola. Incognita maltempo, tuoni e fulmini, semioscurità, però la pioggia risparmia i protagonisti del confronto allo stadio Stefano Lotti. Ovvero i giallorossi di Federico Barontini, al terzo collaudo stagionale, e i biancocelesti cari al patron Antonello Pianigiani, forti del contributo di tanti Leoni di ieri e della guida tecnica di un poggibonsese doc, Niccolò Targi, il vice di Marco Ghizzani. Il convincente avvio degli ospiti sorprende un Poggibonsi apparso inizialmente non troppo ispirato.

È il capitano Saverio Camilli a sfiorare il vantaggio per il Mazzola. Al 14’, invece, su un rilancio, Boriosi riesce a farsi largo da antico ariete d’area e a battere Chiarugi per l’1-0. Il Valentino Mazzola insiste e ottiene il pareggio al 38’ con un diagonale dal limite di Puppato. Nel finale di frazione il Poggibonsi non concretizza due valide opportunità consecutive. Il Mazzola si salva per merito di un legno e della reattività di Chiarugi. Il quale si ripete, nella ripresa, sui tentativi di Ndiaye, Corcione e sul tiro di prima intenzione di Pippi. Quindi, al 64’, De Filippo per il Mazzola non approfitta di una leggerezza del Poggibonsi per capovolgere il parziale. Mazzola ancora pericoloso con Campatelli, che manca di un soffio il 2-1 sugli sviluppi di un corner. Si rivede il Poggibonsi con il neoacquisto Biagiotti, classe 2008, provenienza Lucchese, che con bravura imbecca Skerma, ancora stoppato da Chiarugi. Che tuttavia nulla può su una sfortunata deviazione di Campatelli e con la conclusione da eurogol di Ponticelli per il definitivo 3-1. Soddisfatto nel complesso mister Ghizzani: "Prendiamo i complimenti per la prova, ma sappiamo che sono sempre riscontri da calcio d’agosto".

Gli fa eco Barontini: "Ho apprezzato i due finali di frazione, di un gruppo che sta fornendo buoni riscontri e che deve ancora crescere da più profili. Fa piacere rimarcare le prestazioni dei più giovani".

Paolo Bartalini