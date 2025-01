Testa a testa per il primato in Promozione. Mesola col Consandolo, la Comacchiese rischia

La Comacchiese (ore 14.30) difenderà il primato in classifica conquistato mercoledì nel recupero con il Faro in trasferta, sarà infatti a Borgo Tossignano, nello scontro al vertice con una pretendente per la vittoria finale: la Valsanterno. "All’andata avevamo vinto – ricorda capitan Kevin Centonze – eravamo andati sotto per un errore difensivo, poi avevamo reagito e dominato fino al 3-2 finale. La vittoria a Gaggio speriamo rappresenti la svolta per un girone di ritorno ricco di soddisfazioni". Indisponibili per squalifica proprio Centonze e il difensore centrale Temporin.

L’altra capolista, il Mesola, riceve in riva al Po il Consandolo. "E’ una squadra ostica – sostiene il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – ha un bravo allenatore, che ci conosce bene, tra l’altro domenica era a Casumaro a vederci all’opera". Oscar Cavallari è ancora in emergenza, senza Neffati, Marcolini, Allegrucci, Mantovani e lo squalificato Crosara. La Centese torna al G&G stadium galvanizzata dai risultati delle ultime partite. Ci sarà il Trebbo con l’obiettivo di ridurre il gap di quattro punti dalla zona playoff e confermare il trend positivo. Con il rientro di molti infortunati, la rosa è quasi al completo: Sassu e Costantini, nonostante un’influenza, dovrebbero essere regolarmente a disposizione, mentre l’unica assenza certa è quella di Fabbri, prossimo al rientro definitivo.

Il direttore sportivo Fabio Pivanti invita a non sottovalutare la formazione bolognese, che "ha già dimostrato la propria solidità fermando squadre di alta classifica come Bentivoglio e Comacchiese e imponendo il pareggio alla Centese nella gara d’andata, conclusa sul 2-2". Trasferta di montagna sul sintetico di Vado per il Masi Torello Voghiera, che farà visita alla matricola terribile Valsetta Lagaro provando a portare a casa almeno un punto.

Sfida salvezza a Castenaso per il Casumaro, in serie positiva da alcune giornate. Avversario ancor più forte per la X Martiri: a Porotto è di scena il Bentivoglio. Riccardo Alberani, sarete gli arbitri per l’alta classifica. "Più che altro vogliamo salvarci e se faremo punti con il Bentivoglio tanto meglio – dice il direttore sportivo biancazzurro – All’andata fu un pareggio per 1-1, speriamo di fare meglio davanti al nostro pubblico". Rosa al completo, con il rientro di Aguiari e Galeotti.

Franco Vanini